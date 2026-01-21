Графіки відключень електроенергії у четвер: коли не буде світла 22 січня

Причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

У четвер 22 січня в усіх регіонах України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності для промисловості, повідомляє "Укренерго".

У компанії зазначили, що змушені почергово відключати світло у будинках та обмежувати споживання електрики промисловістю через "наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти".

В "Укренерго" також нагадали, що тривалість відключень може змінитися та зауважили, що актуальний графік відключень світла можна знайти на офіційній сторінці відповідного обленерго.

Відео дня

Диспетчери енергосистеми також вчергове закликали українців споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.

Графіків для Києва не буде

ДТЕК оприлюднила відеозвернення, в якому представниця компанії попередила, що планові графіки погодинних відключень світла у Києві наразі не застосовуються.

"Після учорашньої атаки ворога по енергооб'єктах столиці енергетики насамперед заживили критичну інфраструктуру. Але енергосистема міста працює в глибокому аварійному режимі, доступної електроенергії в рази менше, ніж потрібно Києву взимку", – йдеться у зверненні.

Як заявили в компанії, світло для побутових споживачів зараз вмикають та вимикають у ручному режимі залежно від поточного стану системи. Через це відключення можуть бути тривалими та нерівномірними.

Матеріал буде доповнюватися...

Відключення світла: останні новини

Як писав УНІАН, в ніч на 20 січня Росія атакувала Київ та низку регіонів ударними безпілотниками та ракетами різних типів. Через наслідки атаки у низці регіонів України застосовано екстрені відключення.

Через складну енергетичну ситуацію у столиці внаслідок російської атаки було збільшено інтервал руху поїздів метро.

Енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв зазначив, що через наслідки атаки РФ 20 січня кияни сидітимуть без світла до 20 годин.

Вас також можуть зацікавити новини: