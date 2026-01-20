Графіки відключень електроенергії у середу: коли не буде світла 21 січня

Причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

У середу, 21 січня, в усіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє "Укренерго". Зазначається, що причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

В "Укренерго" підкреслили, що ситуація в енергосистемі може змінитися. У компанії відзначили, що час та обсяг застосування відключень за адресою можна дізнатись на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Енергетики закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

Новина буде доповнюватися графіками у міру їх оприлюднення.

Ситуація в енергетиці – головне

Вночі 20 січня росіяни знову атакували Київ балістикою та дронами. Зранку повідомлялося, що внаслідок атаки на столицю без тепла залишились понад 5600 багатоповерхівок.

За словами мера Віталія Кличка, майже 80 відсотків із них – це будинки, куди повертали теплопостачання після минулої атаки 9 січня.

Пізніше в "Укренерго" повідомили, що найскладнішою ситуація зі світлом є у столиці, а також на Київщині, Полтавщині та у прифронтових Харківській, Сумській і Донецькій областях.

Також стало відомо, що у ніч на 20 січня росіяни атакували вузли енергетичної інфраструктури, які забезпечують живлення об’єктів Чорнобильської зони відчуження. Станом на вечір вівторка Чорнобильська АЕС була заживлена від Об’єднаної енергосистеми України.

