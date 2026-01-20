Подекуди відновлення займе більше доби: експерт дав невтішний прогноз по світлу у Києві

У Києві тривають аварійні відключення світла.

Під час нічної атаки на столицю Росія, окрім ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, знову атакувала пістанції "Укренерго". Через пошкодження енергооб’єктів кияни можуть сидіти без світла близько 20 годин на добу, повідомив у коментарі УНІАН енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв.

"За попередніми оцінками, через наслідки ворожих атак Київ сидітиме без світла до 20 годин протягом дня", - розповів експерт.

Він додав, що про терміни відновлення пошкоджених об’єктів "Укренерго" наразі сказати важко, оскільки тривають роботи з оцінки пошкоджень. Проте для Лівобережжя столиці цей строк може складати більше доби.

За словами Ігнатьєва, через удари РФ по підстанціях диспетчера енергосистеми запроваджено аварійні графіки для частини центральних областей України і Київської області. Він нагадав, що у столиці тривають екстрені відключення світла.

В ніч проти 20 січня Росія вчергове атакувала дронами та ракетами Київ та низку областей України, залишивши частково без світла столицю та шість областей України.

Через нічну атаку росіян частина мешканців столиці опинилася без світла, опалення на водопостачання. Найгірша ситуація, за даними Київської міської військової адміністрації, в Деснянському районі на лівому березі міста.

