Опубліковані три черги із відключеннями не означають, що світло за однією адресою буде відсутнє протягом всіх часових проміжків.

"ДТЕК Київські електромережі" оновив графіки стабілізаційних відключень електроенергії, а також пояснив споживачам, у якому випадку вони застосовуються.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації із посиланням на інформацію компанії ДТЕК.

Зазначається, що ситуація досі лишається складною, тому НЕК "Укренерго" і ДТЕК змушені проводити стабілізаційні відключення електроенергії. Оновлені графіки відключень враховують досвід попередніх 3 тижнів відключень та зворотній зв’язок від клієнтів.

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Вони будуть діяти за наступними принципами: опубліковані графіки – це графіки імовірних відключень, що дозволять підготуватись до відключення світла, якщо у НЕК "Укренерго" буде необхідність збалансувати енергосистему. У графіках вказані всього три імовірні часові проміжки, коли для кожної адреси може відключатися електроенергія. Енергетики роблять усе можливе, щоб відключення кожної адреси тривало не довше 4 годин.

При цьому, опубліковані три черги не означають, що світло за однією адресою буде відсутнє протягом всіх часових проміжків.

Якщо енергосистема працюватиме коректно – відключення взагалі не застосовуватимуть.

"Якщо необхідно буде зменшити навантаження на енергосистему, відключення доведеться застосовувати протягом одного або кількох часових проміжків. Відключення ж за всіма трьома проміжками часу, і особливо в нічний час, можливе лише в критичних випадках", - пояснює ДТЕК.

Графіки складені на основі тих об’ємів, які необхідні НЕК "Укренерго", щоб збалансувати енергосистему. Відключення однієї групи в рамках стабілізаційного графіку розраховані на скорочення споживання до 250 МВт. Якщо є розпорядження скоротити споживання більше ніж на 250 МВт, то відключення стають екстреними. У такому випадку графік не діє.

Про застосування екстрених відключень клієнтів попереджатимуть. Також для більш рівномірного відключення серед клієнтів у графіку розширений перелік адрес, до яких застосовуються стабілізаційні відключення. Виняток – об’єкти критичної інфраструктури міста і будинки, які живляться від тих же електроліній.

У ДТЕК додали, що також змушені застосувати екстрене відключення до деяких районів Києва на час ремонту, який планують завершити до кінця дня.

"У зв'язку з ремонтом транзитної лінії в області і перевантаженням лінії, що залишилась в роботі, ми вимушені застосувати екстрене відключення Оболоні, Виноградаря, Мінського масиву і Куренівки на час ремонту. Ремонт необхідний, щоб підвищити надійність електропостачання киян та мешканців області", - написали у ДТЕК.

Відключення електроенергії

Як повідомляв УНІАН, 10, 22 та 31 жовтня росіяни завдали масованих ракетних атак по українській енергетичній інфраструктурі. За експертними оцінками, наразі зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.

З 20 жовтня по всій країні почалися обмеження на постачання електричної енергії. З 07:00 до 23:00 громадян просять мінімізувати користування електроенергією.

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