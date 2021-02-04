Енергетикам Запорізької ТЕС вдалося оперативно усунути наслідки аварійного відключення ТЕС.

Запорізька ТЕС відновила свою роботу в енергосистемі України, після відключення через замикання на підстанції «Луч» Запоріжжяобленерго.

Про це повідомили в прес-службі ДТЕК.

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Після усунення причин аварії на підстанції, енергетикам Запорізької ТЕС вдалося оперативно усунути наслідки аварійного відключення ТЕС та під'єднати до мережі енергоблок №4 і №1. Енергетики готуються до запуску енергоблоку №3 найближчим часом.

Замикання на підстанції "Промінь"

3 лютого 2021 року ДТЕК Запорізька ТЕС повністю відключилася від енергосистеми через замикання на підстанції «Луч» Запоріжжяобленерго.

Через замикання на підстанції спрацювали захисту на блоках Запорізької ТЕС, що не дозволило допустити більшої аварії. На момент події в роботі знаходилося 3 енергоблоки, сумарною потужністю 750 МВт.

Зупинка станції призвела до короткочасного відключення світла і водопостачання в м.Енергодар.

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Автор: УНІАН