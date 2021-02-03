За словами депутата місцевої міськради, в Енергодарі також пропало водопостачання.

В Енергодарі Запорізької області на тепловій електростанції сталася серйозна аварія, внаслідок якої місто залишилося без світла.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат місцевої міськради Анатолій Анохін.

За його словами, також пропало водопостачання.

"Все місто без світла... за всіма ознаками - серйозна аварія на самій ЗаТЕС. Може бути навіть із зупинкою блоку. Мобільний зв'язок перевантажений, води немає - зупинилися насоси", - написав депутат.

Мер Енергодару Дмитро Орлов повідомив у Facebook, що «всі блоки теплової станції раптово сіли на «нуль». За його даними, світло вимкнули приблизно о пів на восьму вечора. А от про причину аварії він не повідомив.

Місцеві жителі в соцмережах публікують відео з району аварії на Запорізькій ТЕС. Місто без світла. До електростанції несуться пожежні машини.

Як повідомляє Інсайдер UA, за попередніми даними, аварійно відключилися всі енергоблоки ТЕС.

"У містах Енергодар та Дніпрорудний і найближчих селах зникло світло, зв'язок і інтернет. Енергодар весь в диму, смердить гаром. Пішли чутки, що місто хотіли евакуювати", - йдеться в повідомленні.

У соцмережах пишуть, що чули вибух і пишуть нібито про пожежу на ТЕС.

Офіційної інформації про аварію на цей час немає.

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Автор: Денис Прядко