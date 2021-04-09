Міністерство пропонує встановити нульову ставку екологічного податку за викиди двоокису вуглецю для установок, які використовують біопаливо.

Міністерство енергетики України оприлюднило для публічного обговорення проект Закону, який передбачає встановлення нульової ставки податку за викиди двоокису вуглецю для установок, що здійснюють такі викиди в результаті спалювання біопалива.

"Ухвалення законопроекту сприятиме збільшенню виробництва енергії з біопалива в Україні та подальшому переходу підприємств з викопних видів палива (вугілля, газу, торфу) на використання цього різновиду палива, що виробляється з біологічно відновлюваних джерел органічного походження", - стверджують у прес-службі міністерства.

Відомство зазначає, що зараз підприємства та інші суб'єкти господарювання, які спалюють біопаливо на стаціонарних джерелах забруднення, так само сплачують податок за викиди двоокису вуглецю у розмірі 10 грн за тонну, як і суб'єкти господарювання, які спалюють інші енергоносії та здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

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Зазначається, що у країнах-членах ЄС податки на викиди двоокису вуглецю під час виробництва енергії також не застосовуються. Наприклад, у Данії стягуються податки на виробництво, переробку, зберігання викопних палив для опалення, зокрема енергетичний податок на нафтопродукти, вугілля, лігніт і кокс чи податок на СО2 з окремих енергопродуктів, однак біопалива звільнені від оподаткування. Схожа ситуація також у Швеції та Великобританії, де податком обкладаються викопні палива, але звільнено від оподаткування біопаливо.

Законопроект має встановити нульову ставку екологічного податку для установок, які внесено до реєстру установок, що використовують виключно біопаливо. Створенням та веденням такого реєстру має зайнятися Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження.

З документом можна ознайомитися на офіційному сайті Міністерства енергетики. Публічне обговорення законопроекту триватиме місяць

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Автор: Катерина Комолова