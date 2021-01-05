Таким чином Держатомрегулювання визнала обґрунтованою можливість безпечної експлуатації енергоблоку №5 Запорізької АЕС на визначених проектом рівнях потужності протягом найближчих 10 років.

ДП НАЕК «Енергоатом» 5 січня 2021 року отримало ліцензію Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) на право провадження діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» енергоблока №5 Запорізької атомної електростанції.

Як повідомляє прес-служба компанії, таким чином Держатомрегулювання визнала обґрунтованою можливість безпечної експлуатації енергоблока №5 Запорізької АЕС на визначених у проєкті рівнях потужності протягом найближчих 10 років, встановивши дату наступної періодичної переоцінки безпеки цього енергоблока – 27 травня 2030 року.

Документ підписав і завірив печаткою головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України, голова ДІЯРУ Григорій Плачков – за присутності т. в. о. президента «НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна, заступника головного держінспектора, директора Департаменту з питань безпеки ядерних установок Бориса Столярчука та головного інженера ЗАЕС Ігоря Мурашова.

Ліцензія поширює свою дію на технологічний комплекс у складі енергоблока №5 ЗАЕС, а також об’єктів і будівель, які технологічно з ним пов’язані.

Рішення про продовження експлуатації енергоблока №5 ЗАЕС напередодні ухвалила на своєму засіданні Колегія ДІЯРУ, спираючись на результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 5 Запорізької АЕС, що проводилася комісією Держатомрегулювання з 9 по 13 листопада 2020 року.

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Автор: УНІАН