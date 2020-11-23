На енергоблоці №2 було проведено капітальний та середній ремонт основного та допоміжного обладнання.

22 листопада о 21 годині 7 хвилин підключено до мережі енергоблок №2 Запорізької АЕС. Блок в плановому режимі набирає потужність. За 7 годин вона сягне 750 МВт, а вже за 20 годин - номінальної позначки у 1000 МВт. Таким чином, вже 5 з 6 енергоблоків ЗАЕС працюватимуть на повну потужність.

Під час ремонту, який тривав 104 доби, на енергоблоці виконано заплановані регламентні та надрегламентні роботи. Зокрема, проведено капітальний та середній ремонт основного та допоміжного обладнання. Також виконано заходи, заплановані в рамках реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС.

На даний час в роботі знаходяться 5 енергоблоків Запорізької АЕС. На енергоблоці №5 йде 221 доба планового середнього ремонту. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Для довідки

Радіаційний фон в районі розміщення Запорізької атомної електростанції відповідає природним значенням і на 23 листопада становить 8 - 12 мкР/год. Надходження радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищує встановлених допустимих значень.

Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі з встановленою потужністю 6000 МВт.

Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985 році, третій - в 1986 році, четвертий - в 1987 році, п'ятий - в 1989 році, шостий - в 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 23%.

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Автор: УНІАН