Міжнародне енергетичне агентство запропонувало 400 кроків на шляху до досягнення нульового рівня викидів вуглекислого газу.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) пропонує з 2025 року заборонити продавати нові бойлери на викопному паливі, якщо світ хоче досягти нульових викидів вуглецю до середини цього століття.

Це один із 400 кроків на шляху до досягнення нульового рівня викидів, запропонованих агентством у спеціальному звіті, пише BBC.

Продаж нових бензинових та дизельних автомобілів у всьому світі мають припинити до 2035 року.

У МЕА заявляють, що віднині немає місця для нових розвідок чи поставок вугілля, нафти чи газу.

Читайте такожБританія заборонить продаж авто на дизелі й бензині в 2035 році

Звіт привітали як важливий внесок перед Конференцією ООН з питань зміни клімату в Глазго, яка запланована на листопад цього року. Там країни-учасниці спробують узгодити заходи, необхідні для реалізації Паризької кліматичної угоди на практиці.

За даними МЕА, енергетичний сектор є джерелом близько 75% викидів парникових газів, які спричиняють підвищення глобальних температур.

Вчені стверджують, що для захисту світу глобальне потепління має бути обмежене до 1,5 °C до кінця цього століття. Щоб спробувати досягти цієї позначки, викиди парникових газів треба зменшити вдвічі до 2030 року, а до 2050-го досягти нуля.

Автори нового дослідження МЕА вважають, що дали реалістичну дорожню карту для досягнення цієї мети, водночас створюючи мільйони робочих місць та стимулюючи економічне зростання.

Зокрема, їхній звіт передбачає, що до 2050 року глобальна економіка збільшиться удвічі, кількість людей зросте на 2 млрд, але попит на енергію зменшиться на 8%. При чому, це досягається без вуглецевих компенсацій та мало залежить від технологій видалення вуглецю з повітря.

При цьому, план не передбачає нових поставок вугілля, нафти чи газу.

Однак, зазначає BBC, план МЕА з досягнення нульових викидів вимагатиме великих інвестицій та безпрецедентного міжнародного співробітництва. Це також матиме прямий вплив на споживачів у всьому світі.

Опалення будинків газом або нафтою наразі є основним джерелом викидів вуглецю в багатьох країнах. Наприклад, на це припадає близько 20% викидів CO2 у США та Британії.

Шлях МЕА до нульових викидів вуглецю передбачає, що вже за чотири роки не мають продаватися нові котли на викопному паливі, за винятком випадків, коли вони сумісні з воднем.

Читайте такожВикиди вуглецю в 2021 році можуть рекордно зрости

МЕА зазначає, що поряд із екологізацією енергетичної системи її потрібно буде розширити, щоб забезпечити електроенергією 785 мільйонів людей у ​​світі, які наразі не мають до неї доступу.

Для розв'язання цієї проблеми світові доведеться вчетверо збільшити виробництво вітрової та сонячної енергії у порівнянні з 2020 роком.

Також у звіті зазначають, що до 2035 року необхідно припинити продаж нових автомобілів з бензиновими та дизельними двигунами. До 2040 року все світове виробництво електроенергії не повинно мати викидів.

Хоча масштаби змін є безпрецедентними, МЕА вважає, що таким чином можна створити близько 14 мільйонів робочих місць до 2030 року, тоді як інвестиції у виробництво енергії злетять до $5 трлн, що сприятиме зростанню глобальному ВВП.

"Масштаби та швидкість зусиль, яких вимагає ця критична та грізна мета - наш найкращий шанс впоратися зі змінами клімату та обмежити глобальне потепління до 1,5 °C - мабуть, найбільший виклик, з яким людство коли-небудь стикалося", - каже виконавчий директор МЕА Фатих Біроль.

"Шлях МЕА до цього світлого майбутнього прогнозує історичний сплеск інвестицій у чисту енергію, що створює мільйони нових робочих місць та підіймає глобальне економічне зростання. Спрямування світу на цей шлях вимагає потужних та надійних політичних дії урядів, підкріплених набагато тіснішим міжнародним співробітництвом", - додає Біроль.

Занепокоєння екологів через план MEA

Одне з питань, яке викликало занепокоєння серед екологів, полягає в тому, що у звіті йдеться про недоведені технології, такі як уловлювання, використання та зберігання вуглецю (CCUS).

Є також занепокоєння щодо біоенергетики, яка передбачає використання дерев, сільськогосподарських культур та рослин для отримання рідкого палива або для виробництва електроенергії.

Читайте також"Стоїмо на краю прірви": ООН повідомляє про наближення екологічної катастрофи

Шлях МЕА до нульових викидів вуглецю передбачає значне збільшення використання (приблизно на 60%) цього джерела енергії. При цьому, за оцінками, енергетичні культури та лісові насадження займуть на 25% більше територій, ніж сьогодні використовується для виробництва біоенергії.

"Спалювання лісів для отримання енергії - останнє у параді помилкових кліматичних рішень. На жаль, МЕА купилася на нього і пропонує абсолютно нереальні рівні біоенергетики, які зашкодять лісам у всьому світі та погіршать кліматичні зміни. Замість того, щоб спалювати дерева для отримання енергії, нам слід зосередитися на скороченні використання викопного палива, максимізації енергоефективності та відновлюваних джерелах енергії, таких як сонячні, вітрові, геотермальні та теплові помпи", - зазначає представниця брюссельської громадської організації Fern, що проводить кампанію з захисту лісів та людей, Ханна Моват.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій