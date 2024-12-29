В "Укренерго" поділилися даними про ситуацію з енергосистемою та відключення світла 30 грудня цього року.

Національна енергокомпанія "Укренерго" повідомила, що завтра, 30 грудня, заходи обмеження споживання електроенергії будуть застосовуватись і для побутових споживачів і для бізнесу та підприємств.

В "Укренерго" повідомили, що для побутових споживачів діятимуть графіки відключень в такий період - 08:00 – 17:00 - одна черга відключень.

Для бізнесу і підприємств застосування графіків обмеження потужності так само буде в період 08:00 – 19:00.

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"Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться у повідомленні компанії.

В "Укренерго" звернули увагу, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Також там звернулися до українців з проханням, коли світло з’являється за графіком, споживати електроенергію ощадливо.

Відключення світла в Україні

В Україні 16 грудня оновили принципи застосування графіків відключень електрики для населення. В "Укренерго" пояснили, що вони призначені для рівномірного розподілу обмежень між областями. Відтепер для побутових споживачів кожна черга ДПВ буде додатково поділена на дві підчерги: "Наприклад, якщо знеструмлення однієї черги багато - диспетчером може бути віддано командну на знеструмлення 0,5 черги, або 2,5 черги - якщо 2 черг мало".

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