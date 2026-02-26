Є руйнування у восьми областях: Зеленський відреагував на нічну атаку Росії

Росіяни запустили по Україні 420 дронів і 39 ракет. Є влучання у восьми областях.

Президент Володимир Зеленський розповів деталі про сьогоднішній масований повітряний удар росіян. Більшість російських ракет вдалося збити завдяки тому, що міжнародні партнери оперативно надіслали ракети-перехоплювачі для протиповітряної оборони (ППО).

Як повідомив глава держави в Telegram, сьогодні вночі Росія знову воювала проти критичної інфраструктури та звичайних житлових будинків.

"420 дронів, з яких більшість – "Шахеди", і 39 ракет різних типів, у тому числі 11 балістичних, випустили по наших людях. Є руйнування у восьми областях: багато приватних та багатоповерхових будинків пошкоджено. Станом на зараз відомо про десятки поранених людей унаслідок цієї атаки, серед них є діти", - наголосив Зеленський.

Разом з тим, за його словами, російські загарбники били також по газовій інфраструктурі в Полтавській області, по електропідстанціях у Київській та Дніпропетровській областях. Рятувальники працювали у Чернігівській, Запорізькій, Харківській, Кіровоградській, Вінницькій, Київській областях і в столиці.

"Більшість випущених ракет сьогодні вдалося збити завдяки тому, що партнери оперативно надіслали частину ракет до ППО, про які було домовлено під час останнього "Рамштайну". Але, на жаль, були також влучання. І це означає, що потрібно працювати далі ще більш активно. Холод не відступив до кінця, і ракети до ППО потрібні на кожен день, поки Росія намагається розбити нашу енергетику", - повідомив президент.

Нічна атака на Україну

Як повідомляв УНІАН, масштабну повітряну тривогу в Україні оголосили близько 03:00 ночі. Внаслідок атаки у Кривому Розі травмовані чоловік та жінка. Їх госпіталізували до лікарні. Зайнявся легковий автомобіль. Пошкоджені багатоповерховий будинок та пожежно-рятувальна частина.

Разом з тим, в Печерському районі Києва горів 2-поверховий приватний будинок. У Дарницькому районі столиці росіяни пошкодили 9-поверховий житловий будинок.

У Запоріжжі внаслідок ворожих ударів пошкоджений приватний будинок, багатоповерхівка та два торгових центри.

