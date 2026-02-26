Наслідки нічної масованої атаки: РФ частково занурила в темряву шість областей України

Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, вже розпочались аварійно-відновлювальні роботи.

Росія вчергове масовано атакувала енергосистему України, частково залишивши без світла споживачів у шести областях. Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

За його словами, внаслідок масованої комбінованої атаки РФ частина споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській та Харківській областях залишається без електропостачання.

"Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, вже розпочались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", - запевнив Некрасов.

Він нагадав, що у більшості регіонів України 26 лютого протягом доби діють графіки відключень електроенергії, а для промислових споживачів – графіки обмеження потужності.

У свою чергу, віцепрем’єр з відновлення, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба повідомив, що у Запоріжжі через знеструмлення тимчасово зупинено теплопостачання в частині міста. Задіяні резервні джерела живлення.

Загалом цієї ночі ворог атакував критичну і цивільну інфраструктуру восьми областей і Києва.

"Під ударом були Харківщина, Миколаївщина, Вінниччина, Запоріжжя, Київ та область, Кривий Ріг, Полтавщина, Донеччина", - написав Кулеба.

Нічна атака РФ на Україну - головні новини

Росія вчергове атакувала Україну дронами та ракетами. Масштабну повітряну тривогу оголосили близько 03:00 ночі. Внаслідок атаки у Кривому Розі травмовані чоловік та жінка. Їх госпіталізували до лікарні. Зайнявся легковий автомобіль. Пошкоджені багатоповерховий будинок та пожежно - рятувальна частина.

Разом з тим, в Печерському районі Києва горів 2-поверховий приватний будинок. У Дарницькому районі столиці росіяни пошкодили 9-поверховий житловий будинок. Під ударом опинилась й Одещина. Як повідомив очільник ОВА Олег Кіпер, ворог продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі області.

За словами президента України Володимира Зеленського, РФ запустила по Україні 420 дронів і 39 ракет. Внаслідок атаки зафіксовані руйнування у восьми областях України.

