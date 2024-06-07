Світло всіх регіонах вимикатимуть вранці і ввечері.

У суботу, 8 червня, графіки відключення світла у всіх регіонах діятимуть з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00. Про це в Telegram повідомила прес-служба "Укренерго".

"Завтра, 8 червня, усі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з діятимуть з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00", – йдеться у заяві.

Водночас енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується, додали в НЕК.

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Відключення світла в Україні

Варто зазначити, перший заступник міністра енергетики України Юрій Власенкозаявив, що під що з 8 червня в Україні запроваджується новий порядок відключень електроенергії, щоб у громадян було більше годин, коли є світло.

Голова Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що у ніч на суботу, 8 червня, з ремонту вийде додатковий блок атомної електростанції. Це має тимчасово покращити ситуацію в українській енергосистемі, завдяки чому обмеження для споживачів стануть дещо м’якшими.

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