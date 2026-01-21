Ціни на нафту відреагували на словесну атаку Трампа на Гренландію

Виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол вважає, що ціни на нафту мають потенціал до зниження протягом 3-4 років.

Ціни на нафту зранку 21 січня впали. Ринки були вражені спробами президента США Дональда Трампа анексувати Гренландію, повідомляє Bloomberg.

За даними порталу investing, станом на 11:41 за київським часом вартість нафти марки Brent впала 73 центи, до 64,19 долара за барель. Американська нафта марки WTI подешевшала на 64 центів, до 59,72 долара за барель.

Трамп під час спілкування з журналістами повторив вимоги про необхідність отримання контролю США над Гренладндією.

Відео дня

"Ми повинні нею володіти", - зауважив американський лідер.

Журналісти зазначають, що американські спроби захопити Гренландію поставили під сумнів союз між США та Європейським Союзом, що зменшило інтерес до купівлі нафти.

Bloomberg додає, що наміри США ввести 10%-ві мита на товари з восьми європейських країн через суперечку щодо Гренландії викликало побоювання щодо відновлення торговельних конфліктів, які можуть знизити попит на енергоносії, зокрема на нафту.

Додатково зниженню цін на "чорне золото" сприяє очікування трейдерами надлишку сировини на ринку. У цьому зв’язку журналісти звертають увагу, що Міжнародна енергетична агенція (МЕА) прогнозує значний надлишок нафти на ринку у 2026 році. В Агенції ж дають зрозуміти, що для нафтових покупців найближчі три-чотири роки можуть принести хороші новини, оскільки вартість "чорного золота" має шанси і надалі знижуватися.

"Протягом щонайменше трьох-чотирьох років ми можемо спостерігати зниження ціни на нафту і газ через величезний обсяг поставок із США та деяких інших країн", - заявив виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол під час панельної дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Суперечка між ЄС та США через Гренландію - головні новини

17 січня президент США Дональд Трамп оголосив про те, що Вашингтон вводить додаткові мита на імпорт з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії через те, що вони виступили проти захоплення Гренландії США.

Зі свого боку президент Європейської ради Антоніо Коста заявив, що він координує спільну відповідь членів Європейського Союзу на заяву Трампа. Президент Франції Еммануель Макрон опублікував у соцмережах заяву, в якій він запевнив, що Париж "прихильний суверенітету і незалежності народів у Європі та інших країнах".

Втім, виглядає так, що США не збираються відступати. Американський міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що Вашингтон не відступить від своєї позиції щодо захоплення Гренландії. Він пояснив, що Європа занадто слабка, щоб забезпечити свою безпеку.

