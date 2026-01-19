У Трампа заявили, що Європа 'слабка' і підтвердили плани щодо захоплення Гренландії

Бессент заявив, що президент США "використовує стратегічний вплив, щоб домогтися того, чого він хоче".

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США не відступлять від своєї позиції щодо захоплення Гренландії, пославшись на те, що континент занадто слабкий, щоб забезпечити свою безпеку.

Як пише Bloomberg, в інтерв'ю NBC News Бессент заявив, що "Америка повинна контролювати ситуацію" і президент США використовує стратегічний вплив, щоб домогтися того, чого він хоче.

Бессент виклав обґрунтування прагнення Трампа до Гренландії, пославшись на глобальну конкуренцію в Арктиці, плани США щодо створення протиракетної оборони "Золотий купол" і колишню залежність Європи від російських енергоносіїв, яка, за його словами, "фінансувала" війну Росії в Україні.

"Президент Трамп діє стратегічно. Він дивиться далі цього року. Він дивиться далі наступного року, на те, що може статися в разі битви в Арктиці. Ми не збираємося передавати нашу національну безпеку на аутсорсинг. Ми не збираємося передавати нашу безпеку в півкулі на аутсорсинг іншим країнам", – заявив він.

На питання про те, чи є позиція Трампа щодо Європи переговорною тактикою, Бессент дав зрозуміти, що президент не змінить своєї думки.

"Європейці демонструють слабкість, США - силу", - сказав він. - "Президент вважає, що посилення безпеки неможливе без того, щоб Гренландія була частиною США".

На тлі припущень деяких європейських лідерів про те, що спроба США захопити Гренландію покладе кінець існуванню НАТО, Бессент заявив, що це "хибний вибір".

"Європейські лідери прийдуть до розуміння і усвідомлять, що їм необхідно перебувати під захистом США в сфері безпеки", – сказав він в інтерв'ю NBC.

Ситуація в Гренландії загострюється

Раніше стало відомо, що країни ЄС розглядають можливість введення мит на товари з США на суму 93 млрд євро або обмеження доступу американських компаній на ринок у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа на адресу країн, які виступають проти захоплення Гренландії.

Крім того, Politico пише, що Європа розглядає можливість створення альтернативного альянсу безпеки без США замість НАТО – на основі "коаліції бажаючих" і за участю України.

