АЕС вже вшосте повністю втрачає зовнішнє енергопостачання і працює в аварійному режимі.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі висловив стурбованість щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції, яка сьогодні була повністю знеструмлена внаслідок ракетного обстрілу РФ. Як повідомляється на сайті МАГАТЕ, про це Гроссі сказав сьогодні, виступаючи на засіданні Ради керуючих організації.

Він зазначив, що сьогодні близько 5 ранку за місцевим часом Запорізька АЕС повністю втратила зовнішнє енергопостачання, коли відключилась остання ЛЕП на 750 кіловольт. Гроссі зауважив, що єдина резервна лінія напругою 330 кіловольт була пошкоджена кілька днів тому і наразі перебуває в ремонті. Нині станція живиться за рахунок виключно резервних дизельних генераторів, ресурсів яких вистачить на 15 днів роботи.

"Це вже вшосте – дозвольте ще раз повторити - ушосте – ЗАЕС повністю втрачає зовнішнє енергопостачання і змушена працювати в цьому аварійному режимі. Нагадаю – це найбільша атомна електростанція в Європі. Що ми робимо? Як ми можемо сидіти тут, у цій кімнаті сьогодні вранці і дозволити цьому статися? Так тривати не може", - наголосив Гроссі.

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За його словами, представники МАГАТЕ, які виконують місії на інших АЕС в Україні, доповіли сьогодні, що також на Південно-Українській АЕС є пошкодження ліній електропередач, але її електропостачання забезпечено.

"Я вражений самозаспокоєнням… Кожен раз ми кидаємо кубик. І якщо ми дозволимо цьому продовжуватись раз у раз, то одного дня наша удача закінчиться", - сказав Гроссі.

Він закликав діяти та сказав, що продовжить термінові консультації та контакти.

Масований удар по Україні 9 березня - що відомо

З 8 на 9 березня Росія здійснила нову масовану атаку по Україні, яку пропагандисти Путіна назвали "ударом відплати".

За даними Генштабу, ворог випустив 81 ракету, зокрема "Кинджали" і "Калібри", застосувавши й іранські дрони-камікадзе.

Зафіксовано низку влучать по об’єктах енергоінфраструктури, зокрема Києва, Житомира, Львова, Одеси і Харкова. В постраждалих населених пунктах були введені аварійні відключення світла.

Деякі ракети влучили у житлову зону у Львівській області. Наразі відомо про п’ятьох загиблих.

Крім того, через дії окупантів було повністю знеструмлено Запорізьку АЕС, наразі фахівці залагодили проблеми з електроенергією.

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