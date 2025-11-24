В неділю, 23 листопада, російські війська здійснюють масовану атаку на місто Харків за допомогою ударних безпілотників, повідомив в своєму Telegram-каналі міський голова Ігор Терехов.
Оновлено 01:14: Терехов повідомив про 17 постраждалих.
Оновлено 00:43: Синєгубов розповів, що серед постраждалих є двоє дітей: 12-річний хлопчик отримав поранення склом, а 11-річна дівчинка зазнала сильного стресу.
Також він зазначив, що серед загиблих - 61-річна і 41-річна жінки та 55-річний чоловік.
Оновлено 00:33: Терехов повідомив про чотирьох загиблих в результаті російської атаки.
"Під завалами приватного будинку знайшли тіло ще однієї загиблої людини. Тож за вечір неділі окупантами було вбито четверо мирних харківʼян", - написав він.
Оновлено 00:02: Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 15 осіб.
Оновлено 23:29: Кількість загиблих зросла до трьох осіб. Також Терехов повідомив, що Росія нанесла 15 ударів по Харкову по шести локаціях.
Оновлено 22:55: Терехов повідомив, що вже відомо про двох загиблих, 8 осіб отримали поранення.
"За попередньою інформацією, що потребує підтвердження, вже двоє загиблих. 8 постраждалих", - йдеться в його повідомленні.
"Харків був атакований ворожим бойовим дроном. Можливі повторні удари - будьте обережні!", - написав в першому повідомленні Терехов.
Потім він додав, що по місту було нанесено ще кілька ударів й заявив, що мова йде про масовану атаку ворога. Також, за його словами, є влучання в приватний будинок.
"Є інформація про влучання у приватний будинок, є постраждалі люди", - написав мер Харкова.
Терехов зазначив, що за попередньою інформацією, яка потребуєе підтвердження, в Шевченківському районі внаслідок влучання ворожого "Шахеда" у приватний будинок є жертва та постраждалі.
Водночас, начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив в себе в Telegram-каналі, що попередньо зафіксовано "прильот" ворожого БпЛА в Салтівському районі Харкова.
"Одна людина постраждала в Харкові внаслідок ворожої атаки БпЛА. Медики надають всю необхідну допомогу", - проінформував Синєгубов.
Потім він додав, що спалахнула пожежа в Шевченківському районі Харкова внаслідок ворожих ударів безпілотниками, наслідки уточнюються. Синєгубов зауважив, що підрозділи ДСНС та медики працюють в посиленому режимі.
"На цю хвилину, за попередньою інформацією, відомо про одного загиблого та пʼятьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків. На місці "прильотів" працюють підрозділи ДСНС та медики", - йдеться в новому повідомленні начальника Харківської ОДА.
Ситуація на Харківщині: останні новини
Раніше УНІАН повідомляв, що аналітики українського моніторингового проєкту повідомили, що Росії вдалося захопити населені пункти Одрадне та Бологівка на Харківщині. Крім того, ворог просунувся поблизу чотирьох сіл у трьох областях. Зокрема, аналітики уточнили, що російська армія пройшла вперед поблизу Дворічанського на Харківщині, Красного Лиману на Донеччині й у Зеленому Гаю та Високому Запорізької області.
Також ми писали, що в ніч на 19 листопада обстріляли безпілотниками типу "Герань-2" Слобідський та Основʼянський райони Харкова. Правоохоронці повідомили, що відомо про 36 постраждалих, серед яких діти. В повідомленні також зазначається, що пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків, гаражі, приміщення цивільних підприємств, підстанцію швидкої допомоги, супермаркет, тренажерний зал, магазин, школу, десятки автомобілів, тролейбуси та інше цивільне майно.