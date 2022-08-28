Ілон Маск заявив про підтримку атомної енергетики.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну американський бізнесмен Ілон Маск заявив про підтримку атомної енергетики.

Про це Маск написав у Twitter.

"Країни мають збільшити виробництво атомної енергії! Це божевілля з точки зору національної безпеки та шкідливо для навколишнього середовища закривати їх", - написав Маск.

Відео дня:

Countries should be increasing nuclear power generation! It is insane from a national security standpoint & bad for the environment to shut them down. — Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2022

Війна в Україні та допомога Ілона Маска:

26 лютого глава Мінцифри Михайло Федоров звернувся до Ілона Маску з проханням відправити в Україну станції Starlink для доступу до супутникового інтернету. Той погодитися надати обладнання на наступний день. А перша партія абонентських скриньок прибувши вже 28 Лютого.

У РФ через це навіть стали погрожувати Маску. Зокрема, глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін попередив підприємця, що йому "доведеться відповідати по-дорослому" за передачу Україні станцій Starlink. Маск, відповідаючи на погрози, іронічно написав: "Якщо я помру за загадкових обставин, було приємно вас знати".

22 серпня 2022 року Україна отримала ще 5 тисяч станцій Starlink від поляків.

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