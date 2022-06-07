Індія має намір подвоїти імпорт російської нафти, скориставшись можливістю істотних знижок, які пропонує компанія "Роснефть" через міжнародну ізоляцію Росії.
Про це повідомляє американське агентство Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з планами індійських державних компаній.
"Державні переробники (Індії – ред.) працюють спільно над завершенням переговорів та укладанням нових піврічних контрактів на поставку російської нафти в Індію",- наводить видання інформацію від джерел.
При цьому зазначається, що наразі обговорюються питання відвантаження нафти, а також її транспортування і страхування.
Індія й раніше виявляла інтерес до російської нафти в той час, як Сполучені Штати, Європейський Союз, Велика Британія та інші країни запровадили суттєві обмеження для імпорту вуглеводнів з РФ через російське вторгнення в Україну.
Як відомо, минулого тижня Державний департамент США надіслав листа до італійській нафтовій компанії Eni SpA та іспанській Repsol SA про доцільність відновлення закупок нафти з Венесуели. Це повинно компенсувати припинення імпорту з Росії та дещо вгамувати дефіцит на ринку енергоносіїв у Європі.