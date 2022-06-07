Державні переробники Індії вже працюють спільно над завершенням переговорів та укладанням нових піврічних контрактів.

Індія має намір подвоїти імпорт російської нафти, скориставшись можливістю істотних знижок, які пропонує компанія "Роснефть" через міжнародну ізоляцію Росії.

Про це повідомляє американське агентство Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з планами індійських державних компаній.

"Державні переробники (Індії – ред.) працюють спільно над завершенням переговорів та укладанням нових піврічних контрактів на поставку російської нафти в Індію",- наводить видання інформацію від джерел.

При цьому зазначається, що наразі обговорюються питання відвантаження нафти, а також її транспортування і страхування.

Індія й раніше виявляла інтерес до російської нафти в той час, як Сполучені Штати, Європейський Союз, Велика Британія та інші країни запровадили суттєві обмеження для імпорту вуглеводнів з РФ через російське вторгнення в Україну.

Як відомо, минулого тижня Державний департамент США надіслав листа до італійській нафтовій компанії Eni SpA та іспанській Repsol SA про доцільність відновлення закупок нафти з Венесуели. Це повинно компенсувати припинення імпорту з Росії та дещо вгамувати дефіцит на ринку енергоносіїв у Європі.

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