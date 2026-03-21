У Києві перебої зі світлом та водою: що відомо

Проблеми виникли на Лівому березі столиці.

Ввечері у суботу, 21 березня, у частині Києва виникли перебої зі світлом та водопостачанням.

Про це повідомляли у місцевих телеграм-каналах. Згодом проблеми на Лівому березі столиці підтвердили і в Київській міській державній адміністрації.

Зазначається, що причиною стала аварійна ситуація.

"Через аварійну ситуацію на електромережі на лівому березі перебої зі світлом та водопостачанням", – йдеться в заяві КМДА.

Енергетики вже працюють над ліквідацією пошкодження.

Тим часом у мережі повідомляють про критично низьку напругу на Лівому березі. Подекуди показники знизилися до двозначних.

Доповнено. ДТЕК інформує, що через аварію частково залишилися без світла мешканці Дарницького та Дніпровського районів.

"Енергетики активно працюють над відновленням. У пріоритеті – підключення критичної інфраструктури за резервними схемами. Плануємо завершити ремонтні роботи до 02:20", – йдеться в повідомленні.

Ситуація в енергосистемі України

У неділю, 22 березня, уперше за тривалий час не прогнозується відключень електроенергії. Про це повідомили в "Укренерго".

Тим часом РФ продовжує атакувати українську енергетику. Вранці 21 березня повідомлялося, що Чернігів повністю знеструмлено внаслідок ударів Росії по енергетичній інфраструктурі на території області.

Нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк заявив, що є ризик того, що Україна не встигне відремонтувати пошкоджене внаслідок обстрілів обладнання до наступної зими. За його словами, Укренерго" відчуває гостру нестачу запчастин, і це може завадити проведенню належного ремонту.

