Росія зранку обстріляла Київ: уламки впали в самому центрі столиці

Наразі атака ворога триває.

Російські загарбники вдень, 16 березня, атакували Київ "Шахедами". Як повідомив мер міста Віталій Кличко, внаслідок атаки уламки впали в центрі столиці.

"У самому центрі столиці впали уламки БпЛА. Пожежі та постраждалих немає. Ворожа атака на Київ триває. Перебувайте в укриттях!", – написав Кличко.

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко також повідомив, що внаслідок атаки РФ, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

"Фіксуємо наслідки атаки у Шевченківському районі столиці. За попередньою інформацією - без постраждалих", – повідомив Ткаченко.

Згодом він повідомив, що зафіксовано падіння частини ворожого БпЛА у Соломʼянському районі. Кличко уточнив, що відбулося падіння уламків на територію нежитлої забудови.

Також у Святошинському районі уламки впали на нежитловій території, горить трава.

Нагадаємо, останній масований удар РФ завдала в ніч на 14 березня. Тоді Повітряні Сили зафіксували 498 засобів повітряного нападу РФ, з них 460 цілей було збито. Зокрема ворог використав для атаки 430 БПЛА різних типів, а також балістичні, крилаті та протикорабельні ракети.

Тоді основні зусилля ворог спрямував на Київщину. Внаслідок атаки загинули четверо людей, 15 жителів області постраждали.

