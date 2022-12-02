Задля цього киян закликають заощадливо споживати електроенергію.

У Києві збільшено ліміт на споживання електричної енергії. Місто поступово наближається до планових відключень.

Водночас в енергосистемі частіше виникають аварії. Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації.

"Київ збільшив ліміт на споживання електроенергії. Столиця поступово наближається до планових відключень. Водночас частіше виникають аварії в енергосистемі", - зауважили у КМВА.

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За словами генерального директора YASNO Сергія Коваленка, на це є декілька причин.

"Перша - містяни починають вмикати в розетки все, як тільки подається світло. Автоматика вибиває від перепадів напруги. Друга - погода. Містяни продовжують користуватися електрообігрівачами. Вони створюють неабияке навантаження на мережу", - пояснив він.

Тому у КМВА закликали киян не вмикати одразу усі електроприлади в оселі.

"Миттєве пікове навантаження негативно впливає на енергосистему. Лише заощадливе споживання наблизить нас до планових відключень", - підсумували в адміністрації

Українська енергетика: останні новини

Як повідомляв УНІАН, з початку жовтня РФ здійснила сім атак на об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Остання атака була вчинена 23 листопада. Цього дня Росія випустила близько 70 крилатих ракет, 51 із них було збито. Ракети уразили ряд енергооб’єктів, спричинивши блекаут. Лише на кінець минулого тижня енергетики змогли стабілізувати роботу української енергосистеми, однак дефіцит потужності залишається.

24 листопада в Києві були без світла 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що у столиці світло включатимуть на 2-3 години на добу.

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