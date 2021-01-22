Найнадійніший спосіб уникнути величезних платіжок для жителів будинків, де у сусідів встановлені індивідуальні лічильники — теж встановити індивідуальний лічильник.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" пояснило, чому деякі кияни отримали рахунки за опалення на десятки тисяч гривень.

Про це повідомляє НВ.

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"Після отримання платіжок за опалення в грудні в соцмережах з'явилося кілька прикладів платіжок з аномально високими нарахуваннями. Водночас середньозважена вартість опалення 1 кв. м. у будинках з лічильниками становила 32,74 грн. при незмінному тарифі", - зазначили в "Київтеплоенерго".

У "Київтеплоенерго" зазначили, що аномальні рахунки стосувалися тільки жителів новобудов, де частина квартир оснащена індивідуальними приладами обліку, а частина — ні.

Власники квартир з індивідуальними лічильниками платять за спожите тепло згідно з показаннями лічильників і додатково розрахунковий обсяг за опалення місць загального користування (МОП).

Ті мешканці, які не мають індивідуальних лічильників, платять за іншою методикою. Вона передбачає нарахування на основі різниці між показаннями загальнобудинкового приладу, витрат на опалення МОП і сумарних показань всіх індивідуальних лічильників пропорційно опалювальної площі квартири. І саме тому час від часу з'являються платіжки-«аномалії».

Так, наприклад, в будинку № 31 на вулиці Ахматової рівень оснащення індивідуальними лічильниками становить майже 90%. Тому різниця між показаннями загальнобудинкового лічильника і сумарними показаннями всіх індивідуальних нараховується квартирам без лічильників. Тому одна з квартир без лічильника, з опалювальною площею 98,6 кв.м, отримала платіжку розміром 12 тис. грн, а на Драгоманова, 31б, квартира з опалювальною площею 102 кв. м — майже 11 тис. грн. Власне, в цьому випадку страждає весь будинок, тому що ця квартира — системний боржник.

Поки ця колізія не врегульована законодавчо, найнадійніший спосіб уникнути подібної ситуації для жителів будинків, де у сусідів встановлені індивідуальні лічильники — теж встановити індивідуальний лічильник.

Також в "Київтеплоенерго" відзначили, що підвищені платіжки можуть формуватися в разі, якщо клієнт системно не передавав показання своїх лічильників.

Якщо не передавати показання квартирних лічильників опалення, в платіжках будуть перші два місяці показуватися дані про середнє споживання, а починаючи з третього місяця - за даними будинкового лічильника. На етапі повірки або контрольного зняття показань може виявитися, що фактично спожиті квартирою обсяги тепла набагато більші, ніж нараховані за весь час ненадання показань.

В одному з будинків на вулиці Кудряшова власник квартири з опалювальною площею 140 кв.м більше року не передавав показання індивідуального лічильника тепла. Тому оплата нараховувалася за показаннями загальнобудинкового лічильника. В результаті платіжка за тепло в грудні склала 17 тис.грн (з урахуванням обсягів фактично зафіксованих лічильником за останній рік).

Підвищення тарифів в Україні

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2021 року в Україні зросли тарифи на споживання і транспортування газу, а також ціни на електроенергію.

У зв'язку з цим в декількох регіонах відбулися акції протесту.

13 січня 2021 року мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що в столиці в цьому опалювальному сезоні опалення та гаряче водопостачання не подорожчають.

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Автор: УНІАН