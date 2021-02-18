Коболєв зазначив, що для Путіна "цей економічно безглуздий проект має цілком відчутний геополітичний сенс".

Газопровід "Північний потік-2" є інструментом, який зробить Україну беззахисною перед російською військовою агресією.

Таку думку висловив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв. Про це він написав у Facebook, коментуючи заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що противники будівництва "Північного потоку-2" намагаються "змусити Росію платити за їх геополітичний проект "Україна".

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Коболєв зазначив, що для Путіна "цей економічно безглуздий проект має цілком відчутний геополітичний сенс".

"Поки Україна є важливим транзитером газу до Німеччини, Італії та Франції, українська ГТС є частиною нашої системи оборони. Як тільки у Кремля з'явиться фізична можливість перенаправити газові потоки в обхід України, наша ГТС стане просто мережею газопроводів. Тоді наша країна стане набагато більш вразливою перед російською агресією. Саме тому зупинити "Північний потік-2" — це без перебільшення питання життя чи смерті для наших громадян. Ні, Україна не зможе "жити з цим“ і обійтися без жертв", — написав глава "Нафтогазу".

Що цьому передувало

17 лютого 2021 року президент РФ Володимир Путін заявив, що противники будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" намагаються «змусити Росію платити за їх проект "Україна".

Таку заяву він зробив на зустрічі з лідерами російських парламентських фракцій. Розшифровка його виступу була опублікована на сайті Кремля.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують ширші санкції щодо російського проекту в найближчі тижні.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".

13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", Про ризик введення нових санкцій.

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Автор: Олена Коваленко