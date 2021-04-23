Зокрема, металургійне виробництво зросло на 5,2%, видобуток металевих руд - на 3,2%.

Сприятлива кон'юнктура на зовнішніх ринках залізних руд і чорних металів, а також подальше зростання споживчого попиту на внутрішньому ринку забезпечили зростання промислового виробництва в березні 2021 року.

Як повідомила прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, про це сказав міністр Ігор Петрашко.

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"Серед факторів, які забезпечили зростання виробництва промислової продукції, можна відзначити сприятливу кон'юнктуру на зовнішніх ринках залізних руд і чорних металів. Зокрема, металургійне виробництво зросло на 5,2%, видобуток металевих руд - на 3,2%. Це поєдналося з подальшим зростанням споживчого попиту на внутрішньому ринку", - цитує Петрашка прес-служба.

Крім того, за словами міністра, позитивний вплив справив початок нового будівельного сезону. Виробництво неметалевої мінеральної продукції зросло на 3,9%, виготовлення виробів з деревини, Виробництво паперу і поліграфічна діяльність - на 5% і проведення посівної кампанії в сільському господарстві спричинило зростання виробництва хімічних речовин і хімічної продукції на 14,3%.

"І хоча в другій половині березня відбулося посилення карантинних заходів в окремих регіонах країни, в результаті пристосування бізнесу до складних умов спостерігалося зростання виробництва в інвестиційних видах діяльності. Наприклад, в машинобудуванні виробництво зросло на 7,6%, Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і обладнання - на 26,1%, текстильне виробництво зросло на 14,6%", - цитує Петрашка прес-служба.

Відзначається, що відновлення економічної активності реального сектора економіки сформувало підвищений попит на енергетичні ресурси (виробництво електроенергії, газу і кондиційованого повітря зросло на 7,3%, видобуток вугілля - на 8,1%).

Що цьому передувало

Промислове виробництво в Україні в березні 2021 року в річному вираженні – до березня 2020 року – без урахування коригування на ефект календарних днів збільшилося на 2,1%.

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Автор: Богдан Слуцький