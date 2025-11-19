У "Нафтогазі" заявили, що обшуків в офісах компанії не проводилось.

Зранку 19 листопада детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) прийшли з обшуками до нового директора з безпеки Групи "Нафтогаз" Віталія Бровка. Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на джерела в одній з державних компаній.

Оновлено о 14:15. Згодом обшуки у посадовця "Нафтогазу" підтвердили у НАБУ.

"У відповідь на запити медіа інформуємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП провели обшуки у директора з безпеки ГК "Нафтогаз України", - зазначається у повідомлені бюро на сторінці у Facebook.

Відео дня

У бюро додали, що жодна особа не затримувалася, про підозру нікому не повідомляли.

"Слідчі дії санкціоновані й здійснювалися відповідно до чинного законодавства", - додали у бюро.

В "ЕП" зазначили, що слідчі дії проводились у середу зранку в центрі Києва. Бровко був призначений на посаду в "Нафтогазі" наприкінці серпня, куди перейшов з Офісу генерального прокурора.

У декларації Бровка вказані значні критовалютні активи, власником яких, за даними порталу YouControl, станом на жовтень 2025 року є переважно його дружина.

"Слідчі дії можуть бути повʼязані з "плівками Міндіча" та діяльністю Бровка на його минулій посаді в Офісі Генпрокурора", - розповів співрозмовник.

Родина Бровка, як випливає з документу, проживає в орендованій квартирі в Києві площею 183,2 м², яка належить Ніні Піскуновій. Вони користуються трьома автомобілями: Toyota RAV4 (2022 рік випуску), а також Lexus RX450 (2020 року випуску) та Ford Expedition (2018 року випуску).

Зазначається, що серед доходів Бровко задекларував зарплату в 1,178 млн гривень, отриману в Офісі Генпрокурора. Його дружина, Тетяна Бровко, отримала понад 6 мільйонів гривень від підприємницької діяльності та 2,5 млн гривень від продажу криптовалюти.

Водночас, як зазначили у самому "Нафтогазі" на своїй сторінці у Facebook, жодних обшуків у офісах компанії не проводилось.

Корупційний скандал в енергетитці - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада стало відомо про масштабну операцію НАБУ та САП з викриття корупції в енергетиці. Правоохоронці також провели обшуки у компанії "Енергоатом" і в ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка.

За даними слідства, злочинна організація систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Шістьом фігурантам корупційної справи Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи. Напередодні суд відправив під варту з можливістю внесення застави у 51,6 мільйона гривень колишнього урядовця Олексія Чернишова.

Вас також можуть зацікавити новини: