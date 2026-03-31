Ситуація погіршується: чи врятує Кубу дозвіл Трампа на імпорт російської нафти

Прибуття одного танкера не врятує економіку острова.

Російський танкер "Анатолій Колодкін" з 730 000 барелів сирої нафти марки Urals вранці 31 березня досягнув Куби. Рішення президента США Дональда Трампа пропустити судно фактично порушує двомісячну блокаду острова, яка призвела до широкомасштабного дефіциту палива та перебоїв з електроенергією в країні.

Газета The Wall Street Journal пише, що Трамп називав Кубу наступною ціллю у своїх зусиллях щодо викорінення ворожих урядів у регіоні, тож цей крок не означає зміни політики Білого дому.

Умови на Кубі погіршуються швидше, ніж очікував Вашингтон, поки США воюють з Іраном. Громадський транспорт значною мірою зупинився. Університети відправили студентів додому, а лікарні відклали всі операції, крім термінових.

Крихка та погано обслуговувана енергомережа Куби, пережиток радянських часів, зазнала двох загальнонаціональних збоїв на додаток до щоденних відключень електроенергії, які іноді тривають понад 20 годин поспіль.

Ситуація настільки жахлива, що Кубі не вистачає палива, необхідного для кранів верфі, які використовуються для розвантаження контейнерів з їжею в порту. При цьому брак палива для громадського транспорту заважає працівникам верфі діставатися до роботи.

Полегшення, яке принесе російський танкер, буде невеликим. Пройдуть тижні, перш ніж паливо дістанеться до місць, де воно найбільше потрібно. Сиру нафту необхідно переробити, а отримані нафтопродукти – доставити до пріоритетних районів.

Чого Трамп хоче від Куби

Стратегія американського лідера щодо Гавани зосереджена на скороченні доходів режиму та одночасному зміцненні приватного сектору.

Наприкінці лютого Міністерство фінансів США заявило, що дозволить деяким американським компаніям продаж палива Кубі для приватного сектору або гуманітарного використання, за умови, що воно не потрапить до контрольованих режимом організацій.

Куба вже зробила значні поступки, дозволивши приватний імпорт палива, фактично порушивши давню державну монополію. Кубинські чиновники заявили, що готові піти далі, включаючи надання довгострокової оренди резервуарів для зберігання американським компаніям.

Це дозволить компаніям зберегти право власності на паливо, нагляд за продажем палива та здійснювати платежі за кордон в обхід кубинських банків. Даний процес відкриє шлях до часткової приватизації внутрішнього ринку палива.

Якщо уряди США та Куби схвалять запропоновану угоду, американська Vanguard Energy готова постачати 200 000 барелів дизельного палива та бензину на місяць. Цього все ще буде недостатньо, і це паливо буде призначене для приватного сектору Куби.

Проте пропуск одного російського танкера може порушити плани Трампа по встановленню монопольного постачання на острів. В сусідній Мексиці побачили вікно можливостей. Президентка країни Клаудія Шейнбаум заявила, що Мехіко працюватиме над відновленням поставок нафти на Кубу. Приватні компанії Мексики хочуть продавати паливо кубинському приватному сектору.

Напередодні берегова охорона США пропустила російський танкер з нафтою на Кубу. Трамп заявив, що кардинальним чином це не змінює ситуацію, а Кубі "потрібно вижити".

Раніше США заблокували експорт венесуельської нафти до Куби після захоплення президента Ніколаса Мадуро і пригрозили запровадженням тарифів всім, хто постачатиме нафту кубинцям. Це змусило зупинити поставки і Мексику.

