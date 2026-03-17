На Кубі близько 10 мільйонів людей залишилися без електропостачання, - CNN

Причиною відключень стала нафтова блокада Куби з боку США.

У понеділок, 16 березня, на Кубі стався збій у роботі національної енергосистеми країни, внаслідок чого близько 10 мільйонів людей залишилися без електропостачання на тлі нафтової блокади, введеної США, яка паралізувала і без того застарілу систему електроенергетики острова, повідомляє CNN, посилаючись на оператора енергосистеми Куби.

Державний оператор повідомив, що наразі тривають роботи з відновлення електропостачання по всій країні. В компанії додали, що в електричних агрегатах, які працювали на момент збою в мережі, не було виявлено жодних несправностей.

В статті зазначається, що протягом останніх кількох років часто надходили повідомлення про відключення електроенергії по всій країні. Кубинські чиновники пояснювали, що це відбувалося через економічні санкції, які ввели США.

Водночас, видання зауважило, що критики також вказували на брак інвестицій у занепалу систему електропостачання острова.

"Куба значною мірою залежить від нафти для виробництва електроенергії", - йдеться в статті.

За словами офіційних осіб, ефективна блокада поставок палива з боку Вашингтона поглибила енергетичну кризу в країні. Це стало причиною періодичних відключень електроенергії, а також введення нормування медичних препаратів та скорочення туристичного потоку.

"Ціни на паливо стрімко зросли настільки, що на неофіційному ринку бензин може коштувати до 9 доларів за літр, а це означає, що заправка повного бака автомобіля обійдеться в понад 300 доларів, що перевищує річний заробіток більшості кубинців", - розповіло видання.

"Чиновники у США (уряд, - прим. ред) мабуть дуже радіють з приводу шкоди, заподіяної кожній кубинській родині", - заявив заступник міністра закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо, реагуючи на відключення електроенергії.

Видання зазначило, що в суботу, 14 березня, мешканці міста Морон, розташованого в центральній частині Куби, вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти проблем із електропостачанням та доступом до продуктів харчування.

За словами президента Куби Мігеля Діаса-Канеля, протягом останніх трьох місяців на острів не надходило нафти. Він заявив в п'ятницю, 13 березня, що кубинські урядовці провели переговори зі Сполученими Штатами, щоб "визначити двосторонні проблеми, які потребують вирішення".

"Наслідки блокади є надзвичайно серйозними. Найбільш гостро це проявляється саме в енергетичній сфері. Це викликає занепокоєння серед населення", - підкреслив президент Куби.

В публікації йдеться, що у відповідь на енергетичну кризу уряд оголосив про введення надзвичайних заходів, серед яких скорочення навчального дня, перенесення великих спортивних та культурних заходів, а також скорочення транспортних перевезень.

Окрім цього, багато державних лікарень скоротили обсяг послуг, а через брак пального та справних самоскидів сміття накопичується у цілих кварталах.

Як зазначило видання, продаж пального на державних заправках зараз суворо обмежено.

"Заправлятися можуть лише туристи, дипломати та кубинці, яким було виділено час за допомогою онлайн-системи, причому зазвичай після багатогодинного очікування", - йдеться в публікації.

Директор з аналізу інтернет-трафіку в компанії Kentik Дуг Мадорі поділився з виданням, що на тлі енергетичної кризи на острові сталося різке зниження інтернет-трафіку.

"Авіакомпанії з багатьох країн скасували рейси на Кубу через дефіцит авіаційного палива та інші фактори, що загрожують безпеці. American Airlines, Delta та JetBlue припинили польоти на цей карибський острів", - зауважило видання.

Примітно, що минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що Куба перебуває у "глибокій кризі". Він зауважив, що США можуть взяти участь у "дружньому поглинанні" цієї країни, а можуть і не брати.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами президента США Дональда Трампа, для нього буде "великою честю завоювати Кубу". За словами очільника Білого дому, він може звільнити острів або ж його завоювати. Трамп наголосив, що "може робити з Кубою все, що забажає". Він не виключив, що або буде укладено угоду з керівництвом Куби, або "ми зробимо все, що нам потрібно". Президент Куби висловив сподівання, що діалог з США допоможе "відійти від конфронтації".

Також ми писали, що сенатор Ліндсі Грем в етері Fox News заявив, що наступним завданням для США стане Куба. Грем наголосив, що режим країни впаде, його дні пораховані.

Після операції з захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, президент США Дональд Трамп заявив, що Куба більше не може покладатися на Каракас у питаннях безпеки та нафти. Тоді Трамп припустив, що влада острова впаде й США не потрібно буде вживати будь-яких заходів. Видання Fox News з посиланням на американських чиновників зазначає, що кубинські сили відігравали ключову роль у збереженні влади Мадуро.

