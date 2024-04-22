Найбільшими за обсягами країнами, куди за тиждень надходили російські газойлі й дизпальне, були Туреччина, Бразилія і Лівія.

Обсяги надходжень російських газойлів і дизпалива у порти інших країн за тиждень 8-14 квітня впали майже вдвічі відносно попереднього тижня і становили 604 тис. тонн. Найбільші обсяги було відправлено з портів "Новоросійськ", "Приморськ" і "Тамань", на які припало 31%, 28% і 19% відповідно, повідомляє Enkorr, посилаючись на дослідження Консалтингової групи "А-95".

Зазначається, що найбільшими за обсягами країнами, куди 8-14 квітня надходили російські газойлі й дизпальне, були Туреччина, Бразилія і Лівія. На них припадає 62% постачань.

При цьому минулого тижня обсяги надходження російського дизпального й газойлю в турецькі порти зменшилися на 45%, до 215 тис. тонн. Найбільші обсяги надійшли на термінали Мерсіна в кількості 89 тис. тонн й Tupras Izmit Refinery – 72 тис. тонн.

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Крім того, надходження російських дистилятів у бразильські порти минулого тижня впали на 65% і становили 84 тис. тонн. Усі вантажі було відправлено з балтійських портів.

Експорт російського палива – останні новини

В останній тиждень березня експорт морської нафти з РФ підскочив до найвищого рівня 2024 року – 3,74 млн барелів на день. Тоді ж валова вартість експорту сирої нафти зросла до п’ятимісячного максимуму на рівні 1,9 млрд дол. Середній чотиритижневий дохід також зріс приблизно на 110 млн — до 1,74 млрд дол. на тиждень.

22 квітня міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем заявив, що наступний пакет санкцій ЄС повинен включати кроки проти тіньового флоту танкерів, які перевозять російську нафту в обхід обмежень.

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