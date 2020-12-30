За даними компанії, це дозволить забезпечити належний рівень конкуренції на ринку.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" виступила з ініціативою виставляти для продажу на товарних біржах не менше 15% видобутого газу.

Згідно з повідомленням прес-служби компанії, таку пропозицію про добровільні зобов'язання компанія зробила Антимонопольному комітету України (АМКУ) під час процедури отримання дозволу на покупку компанії «Надра Юзівська».

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Зазначається, що розрахунок у 15% обсягів здійснюється без урахування ресурсу газу, що реалізується в рамках спеціальних зобов'язань на виконання статті 11 Закону України "Про ринок природного газу".

Повідомляється, що АМКУ схвалив пропозиції "Нафтогазу", тому після завершення процесу концентрації компанія почне в обов'язковому порядку продавати частку газу ще до початку видобутку вуглеводнів на Юзівській ділянці.

"Ініціатива є дієвим важелем для нівелювання потенційних ризиків для конкуренції у разі, якщо "Нафтогаз" істотно збільшить обсяги видобутку газу після початку розробки нової ділянки надр", - сказано в повідомленні.

НАК "Нафтогаз України"

НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 80% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти та газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Автор: Ігор Орел