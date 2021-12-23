Компанія розраховує на запаси в сховищах і власний видобуток.

Національна компанія "Нафтогаз України" у сховищах має достатній обсяг газу для забезпечення населення, теплокомуненерго та бюджетних установ у поточному опалювальному сезоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко під час прес-конференції.

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"Якщо подивитися, скільки необхідно споживачам у портфелі "Нафтогазу", і разом з тим врахувати той власний видобуток, який є, то ми побачимо, що в цьому опалювальному сезоні різниця між потребами наших споживачів і власним видобутком становить 5,1 млрд кубометрів газу. Цю різницю повністю покривають ті запаси, які є в підземці", – сказав він.

За словами Вітренка, у компанії також є можливість для імпорту газу. Зараз "Нафтогаз" забезпечує практично всі потреби населення і підприємств централізованого опалення, а також бюджетних установ, підкреслив голова правління НАК.

Запаси газу:

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 18 грудня становили 14,94 млрд кубометрів з максимальної ємності в 31 млрд куб. м.

Ціна на газ для українців:

Для побутових споживачів у нашій країні з 1 травня 2021 року по 30 Квітня 2022 року діє річна пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

Ціна на газ в Європі: