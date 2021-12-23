Національна компанія "Нафтогаз України" у сховищах має достатній обсяг газу для забезпечення населення, теплокомуненерго та бюджетних установ у поточному опалювальному сезоні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко під час прес-конференції.
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"Якщо подивитися, скільки необхідно споживачам у портфелі "Нафтогазу", і разом з тим врахувати той власний видобуток, який є, то ми побачимо, що в цьому опалювальному сезоні різниця між потребами наших споживачів і власним видобутком становить 5,1 млрд кубометрів газу. Цю різницю повністю покривають ті запаси, які є в підземці", – сказав він.
За словами Вітренка, у компанії також є можливість для імпорту газу. Зараз "Нафтогаз" забезпечує практично всі потреби населення і підприємств централізованого опалення, а також бюджетних установ, підкреслив голова правління НАК.
Запаси газу:
Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 18 грудня становили 14,94 млрд кубометрів з максимальної ємності в 31 млрд куб. м.
Ціна на газ для українців:
Для побутових споживачів у нашій країні з 1 травня 2021 року по 30 Квітня 2022 року діє річна пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.
Ціна на газ в Європі:
- Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.
- 15 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.
- 16 грудня 2021 року вартість газу в Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів.
- Станом на 20 грудня спотові ціни на газ у Європі на січень зросли до 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.
- 21 грудня 2021 року газ в Європі встановив абсолютний ціновий рекорд, перевищивши 2 тис.доларів.
- 22 грудня 2021 року "Газпром" озвучив середню ціну експорту газу на 2022 рік.
- Зростання ціни відбувається на тлі невиконання "Газпромом" обіцянки щодо збільшення обсягів закачуваного газу в європейські сховища і прогнозованого погіршення погодних умов в Європі найближчим часом.
- Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України станом на 19 грудня підскочила до 55 тис.грн за тисячу кубометрів.