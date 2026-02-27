Зеленський запросив Фіцо приїхати до України обговорити 'усі питання'

Лідери держав провели телефонну розмову.

Президент УкраїниВолодимир Зеленський запросив прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо здійснити візит до України з метою обговорення "усіх питань". Про це йдеться у повідомленні Офіса президента України в мережі X.

"Просто зараз Президент говорить із Премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Президент запрошує його в Україну для обговорення всіх наявних питань", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня Росія завдала цілеспрямованого удару по нафтопроводу "Дружба". Це призвело до зупинки транзиту нафти до Словачини та Угорщини.

23 лютого Фіцо заявив, що Словаччина зупиняє екстрені поставки електроенергії Україні. Свою заяву він обґрунтував тим, що це відповідь на припинення транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба". Фіцо заявив, що якщо постачання російської нафти до Словаччини через нафтопровід "Дружба" не буде відновлено вже сьогодні, він звернеться до державної акціонерної компанії SEPS з проханням припинити аварійне постачання електроенергії до України.

При цьому, як свідчать дані сайту європейської мережі операторів системи передачі ENTSO-E, комерційний імпорт електроенергії з Угорщини та Словаччини продовжується, попри погрози прем’єр-міністрів Віктора Орбана та Роберта Фіцо припинити постачання кіловатів до України.

