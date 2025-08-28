Нафтопереробні заводи покрили збій за рахунок своїх резервів, не перериваючи роботу.

Поставки російської сирої нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Дружба" відновилися після перебоїв, спричинених українською атакою на Росію минулого тижня.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на заяву міністра економіки Словаччини Деніси Сакової.

"Я сподіваюся, що робота залишатиметься стабільною, і більше не буде нападів на енергетичну інфраструктуру", – цитує Reuters Сакову.

Відео дня

Компанія MOL, яка керує нафтопереробними заводами в Угорщині та Словаччині, заявила, що нафту отримали обидві країни, але не надала жодних подробиць.

Зазначається, що Словаччина та Угорщина продовжують покривати більшу частину своїх потреб у нафті з Росії та прагнуть продовжувати ці поставки, попри зусилля Європейського Союзу щодо диверсифікації поставок російських товарів.

Минулого тижня постачання неодноразово переривалося після того, як Україна завдала удару по насосній станції Унеча на трубопроводі.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявляв напередодні, що поставки можуть відновитися у четвер у тестовому режимі з меншими за стандартні обсягами.

Reuters пише, що нафтопереробні заводи покрили збій за рахунок своїх резервів, не перериваючи роботу. Більш тривалий збій може призвести до використання державних резервів і зрештою до збільшення імпорту через альтернативний трубопровід з Хорватії.

На цьому фоні командувачу Сил безпілотних систем, закарпатцю Роберту "Мадяру" Бровді заборонили в'їзд до Угорщини. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, заявивши, що удар дронів по нафтопроводу "Дружба" є "нападом на суверенітет Угорщини".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на заяви Сіярто, зазначивши, що "безсоромно" оголошувати про заборону в’їзду українським військовослужбовцям у день терористичної масованої російської атаки.

Удари українських дронів по нафтопроводу "Дружба"

В ніч на 13 серпня українські безпілотники атакували два нафтопереробних заводи (НПЗ) у двох областях Росії, а також нафтоперекачувальну станцію в Брянської області, де розташована лінійна виробничо-диспетчерська станція "Унеча" нафтопроводу "Дружба". Звідти російська нафта йде в Білорусь, Балтику й Угорщину через Україну.

Другу атаку на станцію українські дрони здійснили 21 серпня. На наступний день міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив, що трубопровід припинив перекачувати нафту.

На цьому тлі в Угорщині пригрозили Україні "труднощами" з поставками електроенергії через атаки по нафтопроводу "Дружба".

Вас також можуть зацікавити новини: