Угорський міністр заявив, що його країна забезпечує 30-40% імпорту електроенергії в Україну.

В Угорщині пригрозили Україні "труднощами" з поставками електроенергії на тлі атак по нафтопроводу "Дружба". З такою заявою виступив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто.

"Якщо транспортування нафтопроводом "Дружба" буде неможливим протягом тривалого часу, то постачання нафти до Угорщини та Словаччини стане неможливим. І не з політичних причин, не тому, що ми не зробили все для диверсифікації, не тому, що ми не хочемо забезпечувати країну. А тому, що фізично це неможливо. Енергопостачання не є політичним питанням, не є ідеологічним питанням", – наводить його слова видання Index.

Угорський міністр заявив, що Угорщина забезпечує 30-40% імпорту електроенергії в Україну. За його словами, уряд країни міг би створити "труднощі" сусідній державі, однак додав, що там не хочуть "зла українському народу та українським сім'ям, ми кращі за це".

"Про це краще пам'ятати українцям, коли вони саме вирішують за різними креслярськими столами, бомбити чи не бомбити нафтопровід "Дружба". Нехай вони матимуть це на увазі, – резюмував Сіярто.

Угорщина і Україна: інші новини

Кілька днів тому Угорщина залишилася без російської нафти. Уряд країни звинуватив у цьому Україні. Міністр закордонних справ Угорщини Сіярто каже, що до зупинки поставок призвели атаки по нафтопроводу "Дружба".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів своєму угорському колезі, наголосивши, що саме Росія, а не Україна, розпочала цю війну і відмовляється її закінчувати.

