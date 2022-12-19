Відключення світла може тривати по 4-5 годин щодня.

Найближчими днями графіки відключення світла в Україні будуть ще більш складними. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

В ефірі інформаційного телемарафону він заявив, що внаслідок російської атаки дронами-камікадзе було пошкоджено кілька дуже важливих об’єктів. Це призвело до ще більшого обмеження можливостей транспортувати електроенергію.

"Хочу попередити, скоріше за все, найближчі кілька днів графік відключень буде дуже складним. Він буде непередбачуваним, дуже багато обладнання в стані відновлення. Це означає, що дуже складно найближчими днями передбачити планові зручні відключення", - сказав Харченко.

Відео дня

Він зазначив, що відключення електроенергії може сягати 4-5 годин на добу у найближчі дні.

Російські атаки на українську енергетику

Як повідомляв УНІАН, з початку жовтня російські окупанти здійснили дев'ять масованих ракетних атак на енергетичні об’єкти України. Внаслідок цих обстрілів пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції та 40% об'єктів високовольтної мережі.

Сьогодні, 19 грудня, російські окупанти завдали ударів по Києву дронами-камікадзе "Shahed". Усього ворог випустив 23 безпілотника, із яких 18 вдалось знищити. Місцева влада заявила про влучання в об’єкти інфраструктури та житлові будинки.

Як повідомили сьогодні, 19 грудня, у НЕК "Укренерго", у 10 областях та Києві через тяжку ситуацію в енергосистемі запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії. У компанії також попередили, що відновлення енергопостачання побутовим споживачам може зайняти тривалий час.

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