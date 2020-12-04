Маас зазначив, що Берлін вважає санкції США проти "Північного потоку-2" неправомірними і не збирається змінювати свою позицію з цього приводу.

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

Таку думку він висловив в інтерв'ю німецькому журналу Der Spiegel.

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"Ми не маємо ілюзій. Між республіканцями і демократами в цьому питанні майже немає розбіжностей. Але і тут нова тональність і інша форма протистояння допоможе просунутися вперед", - сказав він.

Маас зазначив, що Берлін вважає санкції США проти "Північного потоку-2" неправомірними і не збирається змінювати свою позицію з цього приводу. Міністр додав, що розуміє економічний аспект позиції Штатів, які хочуть постачати в країни Євросоюзу скраплений газ.

"З політичної точки зору ми дивимося на ситуацію інакше, ніж США: ми не ставимо себе в залежність від будь-кого за допомогою "Північного потоку-2", — заявив Маас.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Зважаючи на санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

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Автор: УНІАН