На вулицях Києва стане темніше через економію електроенергії: що вимкнуть

Від сьогодні, 16 січня, в Києві обмежать використання електроенергії на зовнішнє освітлення.

Про це повідомляє в Telegram Київська міська державна адміністрація. Таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва з огляду на складну ситуацію в енергосистемі через російські атаки.

Зазначається, що інтенсивність вуличного освітлення знизять до 20% потужності, а там, де технічно не можна зробити світло тьмянішим, включатимуть 50% ліхтарів.

Також не вмикатимуть у столиці архітектурно-декоративне освітлення та обмежать архітектурно-декоративну підсвітку будинків, будівель і споруд, рекламних засобів та інформаційних вивісок.

Міська влада просить киян ощадливо споживати електроенергію, бо це допомагає уникнути перевантаження мереж і пришвидшити їх відновлення.

Ситуація з електроенергією у столиці

Як повідомляв УНІАН, 16 січня перший віцепрем’єр - міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду в парламенті наголосив, що в Києві один з найгірших показників введення в експлуатацію розподіленої генерації, що вплинуло на ситуацію зі світлом у столиці.

В інтервʼю Bihus Info директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко повідомив, що Київ переживає найскладнішу ситуацію в енергетиці з початку повномасштабної війни. Він зазначав, що складнішої ситуації за війну не було, бо ніколи в світі не було атак в -15°C на місто, в якому є центральне опалення і яке було зруйновано.

За словами експерта, ситуація важка з двох причин: погода та масовані обстріли теплоелектроцентралей і високовольтних підстанцій.

