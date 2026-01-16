У Києві школярів відправили на двотижневі канікули

Ці канікули продовжать за рахунок весняних та літніх канікул.

У Києві з 19 січня до 1 лютого оголошуються канікули для шкіл. Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у соцмережі.

"Із 19 січня у столичних школах - канікули до 1 лютого", - повідомив мер.

За його словами, таке рішення, відповідно до постанови Кабміну, обговорили на Раді оборони міста Києва.

"Ці канікули продовжать за рахунок весняних та тижня літніх канікул. Втім навчальний рік у школах завершиться не пізніше 1 липня", - уточнив Кличко.

Він додав, що пріоритет - це безпека дітей і збереження освітнього процесу навіть у складних умовах. "Але постанову Уряду місто повинне виконувати", - повідомив Кличко.

Ситуація зі світлом і теплом у Києві

Як повідомляв УНІАН, у Києві одна з найскладніших ситуацій з постачанням тепла і світла для мешканців внаслідок російських постійних ракетних і дронових атак.

Станом на сьогодні, 16 січня, в Києві діє орієнтовний графік: три години зі світлом і десять - без. У місті й надалі застосовують аварійні вимкнення. Якщо ж електроенергії в столиці немає понад 12 годин, енергетики припускають, що могла статися локальна аварія.

Вчора у Міносвіти заявили, що на тлі погіршення ситуації в енергосистемі України у закладах освіти мають або перейти на дистанційну форму навчання, або продовжити канікули до 1 лютого 2026 року.

