Тепло- та водопостачання в місті працює в штатному режимі.

У Києві повертатись до планових відключень світла ще зарано. Про це в ефірі інформаційного телемарафону сказав речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.

"Поки що столиця залишається в режимі екстрених відключень. Попри те, що у дві хвилі атак влучань в критичну інфраструктуру не було, столиця є частиною великої української інфраструктри і так чи інакше ми підпорядковані правилам цієї енергосистеми. Тому продовжуємо жити в системі екстрених або аварійних відключень, повертатися до планових поки що зарано", - зазначив він.

Натомість, за словами речника, тепло- та водопостачання в місті працює в штатному режимі.

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Також Шаманов нагадав, коли дають світло, не потрібно вмикати одразу всі електроприбори, щоб не перевантажувати енергосистему. А варто зачекати хоча б 15-20 хвилин, а краще півгодини.

Атака на Київ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 29 на 30 грудня ворог атакував Україну 16 дронами-камікадзе.

Всі дрони були знищені силами протиповітряної оборони Збройних сил України. Зокрема, 7 дронів-камікадзе йшли на Київ. 2 із них збили на підльоті до столиці, 5 - над Києвом.

Згодом в Офісі президента опублікували фото наслідків нічної атаки.

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