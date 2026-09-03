Офіційно представлено абсолютно новий Range Rover: в чому його особливість

Автомобіль може долати підйоми з крутизною до 45 градусів та броди глибиною до 900 міліметрів.

Компанія Land Rover офіційно представила Range Rover Electric – першу повністю електричну версію флагманського позашляховика. Про це британський виробник повідомив на своєму сайті.

Візуально електричний Range Rover Electric зберігає звичний дизайн своїх бензинових і гібридних побратимів. Водночас для покращення аеродинамічних характеристик інженери внесли низку точкових змін. Зокрема, було переглянуто конструкцію решітки радіатора, дизайн колісних дисків і форму нижньої частини кузова. Все це допомогло збільшити запас ходу електромобіля.

Модель отримала два електродвигуни із загальною потужністю близько 550 к.с. та повний привід. З місця до 100 кілометрів на годину авто розганяється за 4,5 секунди. Тягова батарея ємністю 118,5 кВт·год забезпечує запас ходу близько 535 км. На зарядній станції потужністю 350 кВт акумулятор можна зарядити з 10 до 80% за 22 хвилини, а за 10 хвилин забезпечити пробіг до 220 км.

Відео дня

Для нової моделі розробили спеціальну систему керування тягою, яка здатна реагувати на пробуксовування всього за 50 мілісекунд – причому на будь-якому типі поверхні. За даними виробника, це у 100 разів швидше, ніж аналогічні системи в автомобілях із двигунами внутрішнього згоряння. При цьому Range Rover не втратив можливостей позашляховика. Нова модель вміє долати підйоми з крутизною до 45 градусів і броди глибиною до 900 міліметрів.

Range Rover Electric вже доступний для замовлення, його ціна у Великій Британії становить від 154 070 фунтів стерлінгів (приблизно 207 945 доларів).

Land Rover – останні новини

Раніше журналісти GOBankingRates опитали фахівців автомобільної галузі та попросили їх визначити розкішні моделі, від купівлі яких споживачам краще утриматися. Так, Алан Гельфанд, який керує майстернею German Car Depot, окремо виділив Range Rover Sport. За його словами, ця модель належить до автомобілів, ремонт яких є особливо складним.

Автомобільний експерт платформи JustAnswer Кріс Пайл також попередив потенційних власників Range Rover про високі витрати на усунення несправностей. За його оцінкою, рахунок за ремонт у таких випадках може сягати тисяч доларів.

Як більш доступну альтернативу Range Rover можна розглядати деякі китайські кросовери. Зокрема, GWM Haval Jolion і Chery Tiggo 7. Хоча до надійності та якості цих моделей також можуть виникати запитання, їхня головна перевага полягає у значно нижчій вартості порівняно з британським позашляховиком.

Вас також можуть зацікавити новини: