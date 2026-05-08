Світові ціни на харчі б'ють рекорди, і далі може бути гірше

Яловичина зараз дорожча, ніж будь-коли за всю історію спостережень.

У квітні світові ціни на продовольство піднялися до найвищого рівня з лютого 2023 року, повідомила в п’ятницю Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO). В порівнянні з березнем вартість продуктів зросла на 1,6%.

Вартість яловичини піднялася до нового рекордного рівня на тлі високого міжнародного попиту, зокрема з боку Китаю. Загалом у квітні ціни на м'ясну групу зросли на 1,2% у порівнянні з попереднім місяцем.

Найсильніше зросли ціни на рослинні олії – через війну в Ірані та фактичне закриття Ормузької протоки. Їхня вартість збільшилася у квітні на 5,9% і досягла найвищого рівня з липня 2022 року.

Відео дня

Здорожчали всі основні види олії – соєва, соняшникова, рапсова та пальмова. Одним з факторів стали підвищені витрати на енергоресурси, які збільшили попит на біопаливо, виготовлене з органічних матеріалів – таких як рослини, багаті на олію.

Ціни на цукор впали на 4,7% завдяки прогнозам щодо значної пропозиції у Бразилії, Китаї та Таїланді.

Ціни на зернові зросли лише помірно завдяки достатнім запасам з попередніх сезонів – на 0,8% порівняно з березнем і на 0,4% порівняно з минулим роком.

Водночас FAO прогнозує скорочення посівів пшениці у 2026 році, оскільки фермери переходять на культури, що потребують менше добрив, з огляду на різке зростання витрат на виробничі ресурси.

Продовольча криза в Україні та світі – головні новини

Тільки за півтора місяці війни в Ірані вартість посівної для українських фермерів вже зросла на 20%. За оцінками, аграрії змушені будуть обмежувати внесення добрив, що негативно вплине на обсяги цьогорічного врожаю.

Війна на Близькому Сході має завершитися до середини літа – інакше деяким регіонам світу загрожуватиме голод, а продукти значно здорожчають для всіх, прогнозує заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас.

Вас також можуть зацікавити новини: