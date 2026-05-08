Мадяр натякнув, де Росія може отримати 'ляпаса' на 9 травня

В СБС не бачать сенсу штурмувати московську фортецю ППО.

Не доцільно завдавати удари там, де є посилена протиповітряна оборона, а краще вдарити по військових цілях в регіонах, які не мають захисту. Про це в інтерв’ю для The Guardian сказав командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді.

Він визнає, що "символічний" напад на Красну площу 9 травня під час параду викликав би резонанс і потрапив в заголовки світових медіа. При цьому додав, що, ймовірно, Україна, дасть "ляпаса" там, де російська протиповітряна оборона не така посилена.

"Навіщо витрачати безпілотники на "велику стіну"? Якщо ви завдаєте удару по енергетичному сектору чи військовій справі, це найкращий удар по периферії", - наголосив Мадяр.

Парад на Красній площі в Москві

Як повідомляв УНІАН, парад на Красній площі в Москві вперше з 2007 року проведуть без військової техніки. У міністерстві оборони Росії сказали, що це пов’язано з "поточною оперативною обстановкою".

Крім того, цьогоріч Росія значно скоротила військовий парад на 9 травня, на якому також не буде й іноземних журналістів.

Як писала Der Spiegel, Москва відкликала запрошення для іноземних ЗМІ. Зазначалося, що Кремль телефоном скасував акредитацію на парад 9 травня. За інформацією Der Spiegel, також відмовили в акредитації з ARD, ZDF, Sky, інформаційному агентству AFP, італійському мовнику Rai та японському NHK.

Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що у Москві 9 травня акція "Безсмертний полк " відбудеться лише в онлайн-форматі. Влада РФ вирішила не проводити традиційну ходу в центрі російської столиці.

За його словами, цього року акція проходитиме "в електронному форматі".

