Таємничий лазер та зенітні дрони: стало відомо, чим Україна озброїть свій найбільший НРК

Встановлення лазерного озброєння вже проходить тестування, зазначають виробники.

Оборонна компанія "Українська бронетехніка" працює над модернізацією свого наземного роботизованого комплексу (НРК) Protector, який наразі є найбільшим подібним виробом в Україні. Про це пишуть аналітики Defense Express, додаючи, що виробник планує інтегрувати на НРК систему ППО.

Компанія вже тестує встановлення лазерного озброєння на цей НРК, а також планує адаптувати його для запуску зенітних дронів. Яке саме лазерне озброєння може бути туди встановлене – не повідомляється.

Водночас аналітики зазначають, що нещодавно компанія Celebra Tech показала свою нову версію лазерної системи "Тризуб". За словами виробників, ця система "вже палить" БПЛА у повітрі – як FPV, які він може нищити на відстані у 800-900 м, так і "Шахеди" з відстанню до 5 кілометрів.

Виробники наголосили, що йдеться не про концепт чи прототип, а саме про готове рішення для серійного виробництва. Яка саме маса "Тризубу" – невідомо. Однак Protector має вантажність до 700 кг. Водночас аналітики видання наголошують, що наразі невідомо, яку саме лазерну систему обрали виробники "Української бронетехніки".

Невідомо також, яку модель зенітних дронів обрали виробники. Україна вже має низку варіантів від різних компаній. Також "Українська бронетехніка" вже має лінійку власних дронів. Тому цілком можливо, що Protector компанія озброїть власним рішенням.

Раніше 1-й корпус Національної гвардії України "Азов" повідомляв, що Сили оборони почали відстежувати Маріуполь і позиції російських окупантів розвідувально-ударними комплексами. Повідомляється, що пілоти "Азову" патрулюють дороги на глибину 160 км від лінії бойового зіткнення.

Тим часом The Guardian повідомляє, що Україна нарощує зусилля, щоб зменшити залежність від китайських компонентів у виробництві безпілотників. Однією з країн, яка розглядається як альтернатива – це Тайвань, зазначають журналісти.

