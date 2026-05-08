США завдали ударів по іранських портах, але заявили, що війна не поновилася

В Ірані повідомили про удари США по Бандар-Аббасу та острову Кешм, а також про атаки у відповідь.

США завдали ударів по об'єктах в іранських портах Кешм і Бандар-Аббас, проте у Вашингтоні заявили, що це не означає відновлення повномасштабної війни з Іраном. Про це повідомляє Fox News.

За даними іранських інформаційних агентств, після ударів у портах було чутно вибухи. Також повідомлялося про активацію систем протиповітряної оборони в західній частині Тегерана.

Високопоставлений американський чиновник заявив, що удари не слід розглядати як початок нової фази війни. Інші подробиці про наслідки атак офіційно не розкривалися.

Іранський штаб Хатам аль-Анбія заявив, що американські сили порушили чинне перемир'я. За твердженням іранської сторони, США атакували нафтовий танкер біля Джаска, а також інше судно неподалік від еміратського порту Фуджейра.

Крім того, у Тегерані заявили, що за сприяння "деяких регіональних країн" авіаудари були завдані по цивільних районах узбережжя – Бандар-Хаміру, Сіріку та острову Кешм.

У відповідь, як стверджують іранські військові, були атаковані американські кораблі на схід від Ормузької протоки та на південь від порту Чабахар. Іранська сторона заявила про "значні пошкодження" американських суден, однак незалежного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Зазначимо, напередодні президент США Дональд Трамп направив близько 50 тисяч військовослужбовців для участі у війні проти Ірану. Армія, направлена на Близький Схід на авіаносцях, есмінцях, у складі експедиційних підрозділів морської піхоти та на бойових літаках, очікує наказу про початок бойових дій. Однак Білий дім подає суперечливі сигнали щодо статусу військових дій в Ірані.

За даними видання The Washington Post, яке посилається на чотири джерела, ознайомлені з конфіденційним аналізом ЦРУ, Іран може витримати морську блокаду США щонайменше протягом трьох-чотирьох місяців, перш ніж зіткнеться з критичними економічними проблемами.

