Ціни на молоду картоплю після зниження знову пішли вгору

За травень овоч вже втратив майже 30% своєї вартості.

Ціни на молоду картоплю на ринку в Україні за тиждень знизилися в середньому на 15% – зі 100 до 85 грн/кг. Про це йдеться на сайті Столичного ринку.

Водночас ще напередодні вартість молодої картоплі від українських виробників була ще нижчою – 80 грн/кг. Тож ціновий тренд змінився в бік здорожчання.

Проте це, цілком можливо, короткострокове коливання – продавці могли дещо підняти ціни, оскільки побачили, що їхній товар користується хорошим попитом, або його встигли швидко розкупити.

Молоду картоплю імпортного походження зараз продають на ринку в середньому по 40 грн/кг в порівнянні з 60 грн/кг тиждень тому – тож ця позиція здешевшала на третину. Картопля минулорічного врожаю стабільно коштує 9 грн/кг.

Так само, як і молода картопля, відносно четверга здорожчав рівненський огірок – з 40 до 55 грн/кг. Та ще тиждень тому його відпускали значно дорожче – по 73 грн/кг.

Водночас молода білокачанна капуста українського врожаю стабільно дорожчає весь тиждень. Ще 1 травня вона коштувала 45 грн/кг – наразі ж її ціна становить 63 грн/кг (+40%).

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Тепличні комбінати в Україні стабільно нарощують поставки огірків на ринок, при цьому попит на цей овоч знизився в порівнянні з минулим тижнем. В результаті тепличні огірки продовжують дешевшати і коштують вже на 30% менше, ніж рік тому.

До кінця травня низку молочних продуктів в маркетах будуть відпускати з акційними знижками через перевиробництво в галузі. Проте вже восени ситуація кардинально зміниться і ці самі продукти відчутно здорожчають, повідомляє експертка.

