Трамп озолотив спекулянтів: його адміністрацію підозрюють у незаконному збагаченні, - ЗМІ

Біржа CME та Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США проводять розслідування у зв’язку зі ставками на падіння нафтових цін напередодні заяв Трампа.

У березні-квітні перед важливими заявами президента США Дональда Трампа щодо політики стосовно Ірану, спекулянти здійснили на різних біржах ставки на падіння цін на нафту на суму до 7 мільярдів доларів, повідомляє Reuters з посиланням на дані трейдерів, ринкових експертів та власний аналіз біржових даних.

За підрахунками журналістів, на ставках у 7 мільярдів можна заробити сотні мільйонів доларів прибутку, залежно від того, в який період часу їх було зроблено.

Агентство Reuters не змогло встановити, хто саме поставив на падіння нафтових цін і з якої країни походять ці особи. Відомо лише, що ставки здійснювалися на двох провідних біржах, де відбувається торгівля ф’ючерсами на нафту та паливо: Intercontinental Exchange (ICE) та Chicago Mercantile Exchange (CME).

Відео дня

Видання зазначає, що трейдери вперше помітили нетипові угоди щодо нафтових ф’ючерсів 23 березня. Угоди були укладені за кілька хвилин до того, як Трамп оголосив про відтермінування запланованих атак на іранську енергетичну інфраструктуру, що спричинило падіння цін на нафту.

"Така ж ситуація повторилася 7 квітня, перед тим як Трамп оголосив про перемир'я з Іраном, що спричинило падіння ф'ючерсів на нафту марки Brent на біржі ICE на 15%. Ситуація повторилася 17 квітня, коли іранські чиновники та Трамп говорили про відкриття Ормузької протоки, а потім ще раз 21 квітня, коли Трамп продовжив перемир'я", - зазначають журналісти.

За даними джерела журналістів, біржа CME проводить розслідування у зв’язку зі ставками на падіння нафтових цін напередодні заяв Трампа. Крім цього, за даними Reuters, Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) також проводить розслідування.

У зв’язку зі співпадінням заяв Трампа з різкими коливаннями цін на нафту, аналітики та деякі політики підозрюють, що особи, пов'язані з адміністрацією, використовували знання про майбутні рішення Трампа для незаконного збагачення.

Ще у квітні 2025 року сенатор Адам Шифф закликав Конгрес розслідувати, чи займався президент Дональд Трамп інсайдерською торгівлею або маніпулюванням ринком.

Ситуація в Ірані та ціни на нафту

Як повідомляв УНІАН, ціни на нафту 6 травня обвалилися на понад 10 доларів за барель, знизившись до двотижневого мінімуму на тлі повідомлення у ЗМІ про те, що у США вірять у ймовірність укладення з Іраном рамкової угоди про припинення війни найближчим часом

Однак вже 7 травня видання New York Times повідомило, що президент США Дональд Трамп направив близько 50 000 військовослужбовців для участі у війні проти Ірану.

Вас також можуть зацікавити новини: