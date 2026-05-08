SpaceX почала відмовлятися від ракети, яка зробила компанію 'монополістом'

Зараз Falcon 9 залишається найпопулярнішою ракетою на ринку комерційних космічних пусків.

Компанія SpaceX поступово відходить від експлуатації своєї найуспішнішої ракети Falcon 9, яка подарувала їй свого роду "монополію" на ринку. Про це повідомляє Ars Technica.

Минулого року компанія Ілона Маска виконала 165 запусків Falcon 9. Водночас у цьому році, за словами президента SpaceX Гвінн Шотвелл, компанія розраховує виконати "приблизно 140–145" запусків ракет Falcon.

На перший погляд, падіння не є критичним, проте воно відображає фундаментальні здвиги, які вже почали відбуватися на ринку ракетно-космічних запусків. Вони пов’язані із створенням компанією SpaceX революційної системи Starship, яка має замінити Falcon 9.

"Цього року ми все ще проведемо багато запусків, але вже не так багато, – сказала раніше Шотвелл. – А потім ми поступово будемо скорочувати їхню кількість у міру того, як Starship надходитиме до експлуатації".

Перші ознаки цього процесу вже помітні, особливо у районі мису Канаверал у Флориді, звідки традиційно стартувала більшість ракет SpaceX.

До грудня минулого року компанія регулярно запускала Falcon 9 одразу з двох майданчиків на узбережжі Флориди: стартового комплексу LC-39A у Космічному центрі імені Кеннеді та майданчика SLC-40 на території бази Космічних сил США на мисі Канаверал.

Сьогодні майданчик LC-39A поступово переоснащують під запуски Starship. Для ракети Falcon 9 майданчик фактично вже виведений з регулярної експлуатації, хоча, як і раніше, буде використовуватися для запусків більш важкої ракети Falcon Heavy.

Falcon 9 не зникне найближчим часом. Ракета, яка зробила SpaceX найуспішнішою космічною компанією у світі, залишатиметься в експлуатації щонайменше до завершення програми МКС. Раніше виведення станції з експлуатації планувалося на 2030 рік, але тепер, на думку фахівців, це навряд чи станеться раніше 2032-го.

В чому полягає перевага Starship

Starship є найбільшою за розмірами, масою, потужністю і вантажопідйомністю ракетою в історії. Передбачається, що на низьку навколоземну орбіту ракета виводитиме вантаж масою понад 100 тонн.

Та головна особливість Starship – це навіть не номінальна потужність.

Головна перевага системи Starship над Falcon 9 полягає в її повній багаторазовості (Falcon 9 є лише частково багаторазовою), що в теорії забезпечить зниження вартості доставки вантажів у космос та дозволить виконувати запуски ще частіше.

Випробування Starship – інші новини

Випробування Starship проходять дуже стрімко, і сьогодні компанія SpaceX вже готується до нового тестового польоту, який стане знаковим. Головною подією цього етапу є перехід до нової, вдосконаленої версії Starship V3, яка повинна продемонструвати нові можливості системи.

Раніше SpaceX продемонструвала, що може здійснювати приводнення прискорювача Super Heavy, а також верхнього ступеня системи, у ролі якого виступає сам корабель Starship.

Варто сказати, що не всі випробування Starship були вдалими. Так, майже повним провалом закінчилися тести системи у травні 2025 року, під час яких сталося руйнування корабля.

