Sony першою серед ігрових гігантів відкрито визнала використання ШІ у розробці ігор

Sony офіційно визначила курс на активне впровадження штучного інтелекту при розробці відеоігор. Компанія представила нову стратегію в рамках фінансового звіту за 2025 рік, підкресливши, що ключова роль, як і раніше, залишається за людьми.

Ця заява викликала нову хвилю суперечок в ігровій індустрії – особливо на тлі недавнього скандалу навколо Larian Studios. Глава студії Свен Вінке зізнався, що творці Baldur's Gate 3 використовують генеративний ШІ у розробці нової гри Divinity. Пізніше від цієї ідеї відмовилися.

Тепер Sony підтвердила, що такі технології вже застосовуються у внутрішніх студіях, зокрема Naughty Dog та San Diego. Серед технологій згадується система Mockingbird, яка створює анімацію обличчя на основі даних захоплення акторської гри, але робить це значно швидше, ніж традиційний процес.

Інша технологія Sony перетворює відеозаписи реальних зачісок на 3D-моделі з опрацюванням окремих волосинок. Це має пришвидшити один із найскладніших і найвитратніших етапів при створенні персонажів. Додатково ШІ допомагає автоматизувати рутинні завдання – від тестування та QA до окремих етапів 3D-моделювання.

Журналісти Wccftech зауважили, що Sony стала найбільшим ігровим видавцем, який відкрито підтримав використання генеративного ШІ при розробці ігор. На тлі масових звільнень в ігровій індустрії та зростання вартості AAA-розробки тема ШІ стає все більш болючою. Багато компаній визнають, що шукають способи скоротити витрати та прискорити виробництво ігор за рахунок ШІ.

Поки що Sony наполягає, що ШІ-технології не покликані замінювати людей. Але після заяви компанії стало очевидно: використання ШІ при створенні ігор поступово перетворюється з експерименту на новий галузевий стандарт.

Нагадаємо, на початку 2026 року Google випустила нейромережу, яка вміє генерувати ігрові світи за текстовим запитом. Система генерує оточення в реальному часі, передбачаючи фізику та реакцію світу на дії гравця.

УНІАН розповідав про ентузіаста, який створив відеогру за допомогою ШІ і тепер заробляє $90 тисяч на місяць. Проєкт привернув увагу Ілона Маска та надихнув інших розробників.

