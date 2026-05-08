Нацбанк послабив гривню: офіційний курс валют на понеділок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,60 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 11 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,86 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 6 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,60 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 6 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,88/43,91 грн/дол., а до євро - 51,62/51,63 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні - останні новини

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 8 травня, знизився на 10 копійок і складає 44,05 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,58 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 10 копійок і становить 51,95 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,25 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 8 травня, залишився на попередньому рівні і становить 44,05 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 51,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,45 гривні, а євро - за курсом 50,80 гривень за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: